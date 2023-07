Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 luglio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellatraffico regolare sul Raccordo Anulare e sulle principali autostrade delsulla Pontina co.de.ber traffico all’altezza di via di Pratica in direzione di Pomezia kodi su via Litoranea da Tor Paterno a Marina di Ardea In entrambe le direzioni code anche su via Reginaldo Belloni all’altezza di Anguillara Sabazia nei due sensi di marcia nella capitale per tutta la giornata di oggi via dei Fori Imperiali è isola pedonale Dunque sono deviate 5 linee di zona sempre delle capitali continua fino al 19 luglio La seconda fase dell’allestimento del circuito della formula e saranno interessate alcune vie del quartiere Eur con conseguente deviazione delle linee bus zona per maggiori dettagli consultare il nostro sito infine il trasporto pubblico sulla linea ...