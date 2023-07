Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 luglio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità a un servizio dellaIniziamo dalla via Litoranea dove segnaliamo anche per incidenti dal tuo Paderno a Casale la forza nelle due direzioni possiamo ci sull’accordo in interna troviamo delle code per traffico dalla Tuscolana alla Appia è più avanti dalla Laurentina alla Pontina code per traffico anche su via di Pratica dalla Pontina avviamo in direzione di Colli di Enea sull’Aurelia contattati dal raccordo a Palidoro in direzione di Civitavecchia infine eventi nella capitale per tutta la giornata di oggi via dei Fori Imperiali è isola pedonale Dunque sono degli altri cinque linee bus di zona sempre nella capitale continua fino al 19 luglio La seconda dell’allestimento del circuito della formula e saranno interessate alcune vie del quartiere Eur con conseguente deviazione delle linee bus ...