Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2023 ore 08 | 30

(Di domenica 9 luglio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità in servizio dellaIniziamo dallaNapoli Dov’è stato l’incidente avvenuto in precedenza tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli non ci sono disagi alladovuti al sinistro spostiamoci sulla Firenzedove sono stati rimossi i tuoi panni segnalati precedentemente il traffico al momento è regolare sull’accordo in interna code per traffico dalla Laurentina alla Pontina co.de.ber tattica inteso via di Pratica la Pontina a Castelno in direzione di Colli di Enea code a tratti su via Litoranea da Ardea a Capocotta nelle due direzioni infine gli eventi della capitale per tutta la giornata di oggi via dei Fori Imperiali è isola pedonale Dunque sono deviate 5 linee bus di zona sempre della capitale ...