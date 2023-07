Verstappen vince ma non domina | McLaren on fire Ferrari indietro tutta | più difficoltà del previsto

Leggi su sportface

(Di domenica 9 luglio 2023) Ancora Max, e siamo a otto su dieci in questo Mondiale che ormai è nelle sue mani. Dopo aver vinto delle garendo, questa volta la sua Red Bull non fa particolarmente la differenza e deve sudarsi la vittoria in Gran Bretagna, la prima per lui che aveva già vinto su questo circuito quando però il nome della gara era quella del Settantesimo Anniversario. Nessun dominio, anzi, a cominciare dalla partenza, in cui il pilota olandese si fa bruciare da Lando Norris, per poi doverlo passare – forse con troppa poca resistenza da parte del britannico – qualche giro dopo. Da lì in avanti, il ritmo era buono, ma non tale da scrollarsi di dosso tutti gli altri, e col passaggio alle soft, dopo la Safety Car, paradossalmente le– la grande sorpresa, o forse è meglio dire conferma, di oggi a Silverstone – con le hard si ...