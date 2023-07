Verstappen vince il GP d’Inghilterra | Norris torna sul podio

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 9 luglio 2023) Maxipoteca un’altra vittoria anche se questa volta non con il distacco abissale a cui ci ha abituato dall’inizio di quest’anno. È il pilota olandese are il GPavanti ad un incredibile Landosu McLaren e a Lewis Hamilton su Mercedes. Prestazione sottotono per la Ferrari che, forse complice anche la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:un caotico GP d’Australia dopo 3 ripartenzedomina il GP di Spagna, Mercedes aGP Messico: dominio diavanti a Hamilton e Perez. Ferrari a 50 secondidomina in Bahrain ed è doppietta Red Bull, Alonso ...