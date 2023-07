Ventola | «Lukaku uomo d’onore | non penso vada alla Juve L’Inter…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 luglio 2023) Nicola, ex attaccante dell’Inter, ha analizzato la situazione di Romelu: ecco cosa ha detto sul belga Nicola, a Gazzetta.it, ha così parlato della situazione di Romelu. LE PAROLE – «Non, forse accetterà l’Arabia Saudita. Ha un grande feeling con i tifosi dell’Inter, magari si sente dentro la soddisfazione per aver portato un campionato da protagonista ma anche l’infelicità per non aver contribuito in finale di Champions, con quel gol sbagliato. È un, secondo me ci tiene a tornare all’Inter per far rivivere emozioni importanti ai tifosi».