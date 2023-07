Valentina Ferragni | nelle sue storie di Instagram spunta ragazzo misterioso in vacanza con lei | nuovo amore in vista?

(Di domenica 9 luglio 2023)per? L’influencer è inin Toscana, a Forte dei Marmi, esueStory è comparso per la prima volta unche è con lei. Ma andiamo con ordine. Appena arrivata a Forte dei Marmi, la sorella minore di Chiara Ferrafgni ha subito informato i suoi fan, scattando una foto del suo cagnolino Pablo e scrivendo: “La nostra mascotte”. L’uso del plurale inizialmente non aveva destato particolari attenzioni, anche perché la giovane influencer lo usa spesso riferendosi solitamente alle amiche che viaggiano con lei. La questione cambia però man mano che si scorrono leha pubblicato infatti poi anche un altro video, in cui il suo ...

Lei risponde così, a Parigi per le sfilate: 'Con me c'è anche lui', ma non è un uomo Le storie Instagram diha fatto sapere ai suoi milioni di ...Bella, felice e soddisfatta,confida: 'Mi sento realizzata, ma sono una persona che si pone degli obiettivi sempre più alti da raggiungere, alcuni realizzabili, altri no, ma io ci provo sempre e voglio sempre ...Ma anche ai costumi: basta guardare la capsule collection firmataStudio x Reina Olga : l'incontro perfetto tra beachwear iconico e gioielli smaltati. Articoli più letti Vittoria ...

Valentina Ferragni pronta per un nuovo amore Ecco cosa risponde ai fan TGCOM

L'aria di matrimonio in casa Ferragni inizia a farsi sentire. La sorella di Chiara, Francesca Ferragni, si sposerà con Riccardo Nicoletti, il 9 settembre a Gazzola, in ...Valentina Ferragni si sta godendo le sue vacanze estive e, tra una sfilata d'alta moda a un bagno in mare, i suoi fan non hanno ancora capito se stia frequentando qualcuno oppure ...