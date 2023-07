Va al pronto soccorso con un dolore al braccio | muore d' infarto dopo 7 ore di attesa

(Di domenica 9 luglio 2023) Eleonora Della Giovanna, una donna di 67 anni di Offanengo in provincia di Cremona, si trovava in vacanza con suo marito nell'Abruzzo quando, il martedì 4 luglio alle 5 del mattino, si è recata al ...

... una donna di 67 anni di Offanengo in provincia di Cremona, si trovava in vacanza con suo marito nell'Abruzzo quando, il martedì 4 luglio alle 5 del mattino, si è recata aldell'...La persona è stata portata alper i controlli del caso, mentre gli operatori del cimitero hanno provveduto a mettere in sicurezza la sepoltura danneggiata.Sembra che il manager venerdì scorso si sia presentato aldell'ospedale di Orbetello (Grosseto) perché non si sentiva bene e voleva fare un controllo, poi è stato dimesso ed è tornato ...

Dimesso dal pronto soccorso, tenta di uccidere due guardie giurate con una spranga di ferro NapoliToday

Eleonora Della Giovanna, una donna di 67 è morta all'ospedale di Giulianova mentre attendeva da sette ora di essere visitata ...Accertamenti della procura di Grosseto sulla morte all'isola del Giglio del manager Fabio Attilio Cairoli, 58 anni, che la sera dell'8 luglio si è sentito male sul suo yacht ed è deceduto. Era amminis ...