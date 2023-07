Uzbekistan | «Un Paese-opportunità per le aziende lombarde»

Leggi su panorama

(Di domenica 9 luglio 2023) Nell’ambito della visita ufficiale in Italia dell’8-9 giugno di quest’anno, il presidente dell’Shavkat Mirziyoyev ha visitato Milano e ha avuto una lunga conversazione con il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Presidente, quali sono stati i termini del vostro colloquio? Sono emerse potenzialità di rafforzamento delle attività già esistenti in ambito universitario, e il reciproco interesse a creare i presupposti di una crescente sinergia in campo economico, nel settore manifatturiero, in quello sanitario e in quello agricolo, per il quale l’apprezza l’alto livello di specializzazione e innovatività dalle imprese, ma è anche emerso un forte interessamento ad approfondire le relazioni in ambito turistico e culturale tra i nostri due territori. Il presidente Mirziyoyev ha inoltre annunciato ...