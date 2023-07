Usa | afroamericana incinta sbattuta a terra da un poliziotto

(Di domenica 9 luglio 2023) Nuovo episodio di violenza delle forze dell'ordine negli Stati Uniti. In Florida, a Boca Raton, le riprese della body cam di un agente di polizia, Matthew McNichol, (diventate virali sui social) ...

In Florida, a Boca Raton, le riprese della body cam di un agente di polizia, Matthew McNichol, (diventate virali sui social) mostrano una donna, incinta, tirata fuori dalla sua auto, ...... Matthew McNichol , mostrano una donna, incinta, tirata fuori dalla sua auto, ... Leggi Anche, tre sparatorie e 12 morti nel giorno dell'Indipendenza: ucciso anche un minorenne. Biden: '...È un drammatico video di più di tre minuti, ripreso dalla body cam in dotazione a un poliziotto della Florida ed è destinato a scatenare nuove proteste razziali: nelle immagini una donna, Nerillia Laurent, al sesto mese di gravidanza, viene tirata fuori da un'auto, sbattuta a terra e ammanettata. L'episodio risale al 22 maggio, ma la storia è diventata virale dopo che è ...

Un'afroamericana al sesto mese di gravidanza è stata strattonata e gettata a pancia in giù da un poliziotto di Boca Raton (Florida) - La donna si era rifiutata ripetutamente di cooperare ...Una donna afroamericana incinta strattonata fuori dall'auto, gettata a terra a pancia in giù e ammanettata da un agente sotto gli occhi dei figlioletti in lacrime, dopo che si era rifiutata di mostrar ...