Uomini e Donne | ex corteggiatrice racconta | “Ho fatto un incidente con uno che mi ha piantata li perché aveva un matrimonio” Poi scopre che era lo sposo

(Di domenica 9 luglio 2023), per fortuna senza conseguenze, per un’exdi, il fortunato dating show di Canale 5 in onda da oltre 20 anni. Abbiamo conosciuto Alessandra Somensi nel corso dell’ultima stagione del programma. La giovane 28enne milanese, appassionata di surf, è stata scelta da Luca Daffrè dopo un percorso durato pochi mesi. La storia d’amore fra la surfista e l’ex tronista però ha avuto vita breve fuori dalle telecamere. I due hanno deciso di mettere il punto alla loro frequentazione dopo praticamente 48 ore. Nel corso delle settimane, l’ex volto diè diventata molto attiva sul suo profilo Instagram. L’exha iniziato a instaurare un contatto sempre più diretto con i suoi follower, in particolare con le ...

Ricordo che è stato colui che ha proposto una manifestazione di solicontro la violenza sulle". Mentre si aspetta la deposizione della presunta vittima, in programma per lunedì, la ...... perché questo non è un problema solo dellema anche degli. Mi sembra questa già una risposta'. È polemica sulle parole della ministra Eugenio Roccella, pronunciate durante il festival "...... erà finalizzata, in particolare, a smascherare le bugie deglimaltrattanti ("Saprò ... 'Tra questi si sottolinea che il 64% delleche subisce violenza non ne parla, mentre nel 63% dei casi ...

Uomini e donne, incidente per Alessandra Somensi: auto distrutta e l'altro conducente corre a sposarsi Today.it

È polemica sulle parole della ministra, pronunciate durante il festival “Il Libro Possibile”, la sera dell’8 luglio. Le affermazioni sul presidente del Senato sono state accolte da alcuni “buu” proven ...“Ho fatto un incidente e sono su un marciapiede ad aspettare i vigili, sarò assente per un po'”, ha scritto la 28enne milanese su Instagram, a corredo di una fotografia che la immortala a bordo strada ...