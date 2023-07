Uomini e Donne | ex corteggiatrice racconta | “Ho fatto un incidente con uno che mi ha piantata lì perché aveva un matrimonio” Poi scopre che era lo sposo

Leggi su isaechia

(Di domenica 9 luglio 2023), per fortuna senza conseguenze, per un’exdi, il fortunato dating show di Canale 5 in onda da oltre 20 anni. Abbiamo conosciuto Alessandra Somensi nel corso dell’ultima stagione del programma. La giovane 28enne milanese, appassionata di surf, è stata scelta da Luca Daffrè dopo un percorso durato pochi mesi. La storia d’amore fra la surfista e l’ex tronista però ha avuto vita breve fuori dalle telecamere. I due hanno deciso di mettere il punto alla loro frequentazione dopo praticamente 48 ore. Nel corso delle settimane, l’ex volto diè diventata molto attiva sul suo profilo Instagram. L’exha iniziato a instaurare un contatto sempre più diretto con i suoi follower, in particolare con le ...