Un posto al sole | trame dal 10 al 14 luglio 2023 | Rosa affronta Eduardo

(Di domenica 9 luglio 2023)Picariello sbotterà controSabbiese, come rivelano ledi Unaldal 10 al 14. La donna, durante una retata della polizia nel suo quartiere, ha aiutato il fratello accettando di nascondere in casa sua un borsone contenente delle armi. I sensi di colpa e la paura di finire nei guai, però, spingerannoadre. La Picariello, in particolare, comunicherà a Sabbiese di volersi liberare del borsone. Intanto, Rossella e Nunzio, dopo l'ennesimo bacio, saranno molto confusi. Cammarota sfogherà il proprio nervosismo su Samuel, mentre la Graziani sarà distratta a lavoro. Poco dopo, Filippo e Serena inviteranno Eugenio e Viola a pranzo per discutere delle vacanze, ma la ...

Nelle prossime puntate di Un posto al sole il figlio di Rosa verrà messo in una situazione pericolosa per colpa di Eduardo ...Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il piccolo Manuel troverà il borsone pieno di armi, nascosto nell'appartamento da suo zio Eduardo ...