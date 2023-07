Un giudice | L' emoji con il pollice in su vale come una firma

Leggi Anche Arriva l''Ma che vuoi': è il gesto italiano più famoso al mondo La decisione delL'uomo si è difeso sostenendo che, nelle sue intenzioni, l'con il pollice in su ...È quello che è successo a Chris Achter , un agricoltore canadese al quale l'del pollice in su è costata oltre 61mila dollari canadesi (42mila euro) per non aver rispettato un contratto che ...Al centro della questione ci sarebbe una particolare, quella del pollice in su , nell'... La cosa forse più assurda di tutte è che ilTimothy Keene ha deciso di dare ragione al grossista , ...

Il giudice canadese: “L’emoji con il pollice vale come una firma” la Repubblica

La decisione nei confronti di un agricoltore canadese che aveva risposto a una proposta di contratto con una emoticon: "Non è un modo tradizionale di firmare, ma resta valido" ...Una faccina che ride, una che piange, un cuore rosso. Le emoji che ci scambiamo ogni giorno sono ormai diventate un linguaggio universale e chiaro, tanto da poter diventare legalmente vincolante in al ...