Un altro eroe ci ha lasciato | ciao Luisito Suarez

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 9 luglio 2023) Ci saluta unUndel calcio ci ha salutato: si è spento nella mattinata di domenica 9 luglio,. Cresciuto nel Barcellona, con cui ha vinto il Pallone d’Oro del 1960, la sua regia e le sue giocate sono state fondamentali nei successi della “Grande Inter” di Helenio Herrera. Ha chiuso la carriera da calciatore nella Sampdoria. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha provato la carriera di allenatore ma senza ottenere gli stessi successi. Il punto più alto, il successo dell’Europeo Under 21 con la Spagna. Unsaluto che non avremmo voluto dare. La certezza, però , è quello che ci ha regalato non verrà mai dimenticato. L'articolo proviene da Gli Eroi del ...