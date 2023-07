Umbria Jazz | si rinnova il sostegno di PAC 2000A Conad

(Di domenica 9 luglio 2023) Torna anche ilContest, concorso dedicato ai giovani musicisti. La cooperativa umbra ha incontrato le istituzioni nella serata di Bollani e Kyle Eastwood Sostenere la cultura, e in questo caso la musica, nell’idea di contribuire allo sviluppo del territorio, alla sua crescita sana e armonica generando valore e un impatto positivo sulla comunità. Prosegue così, nel solco di una tradizione ormai più che decennale, ildi PACche anche quest’anno, insieme a, è sponsor dell’evento internazionale che festeggia i 50 anni. Un’età, quella della rassegna musicale, molto vicino alla storia della cooperativa umbra che ha raggiunto il mezzo secolo di attività appena un anno fa. Sabato 8 luglio, in occasione del concerto di ...

Un importante dispositivo di sicurezza è stato organizzato, in occasione di, dall questura di Perugia, alla luce di quanto emerso nelle riunioni tecniche di coordinamento e di quanto concordato in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in ...Resta uno dei protagonisti indiscussi di. E' Stefano Bollani, cantante, compositore e pianista eclettico e virtuoso dall'indiscusso valore musicale. Quasi due ore di concerto, dove ha coinvolto pure la moglie Valentina Cenni (con ...Di artisti così, specie a fine carriera, ase ne sono visti fin troppi. Sia chiaro, sarò sempre grata al festival per averci portato James Brown, ma chi se lo scorda quel baraccone con ...

Umbria Jazz, la storia dei tre festival in uno. Renzo Arbore: "Quella jazz session Ero l'uomo più felice del mondo"

