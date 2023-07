Umbria Cinema 2023 | il programma completo | tra gli ospiti Matt Dillon | Edoardo Leo e Giorgia

(Di domenica 9 luglio 2023), ildel Festival diretto da Paolo Genovese: tra gliLeo,, Gabriele Muccino, Francesco Scianna, Rocco Papaleo e Giulio Base Al via la terza edizione di(qui il sito internet ufficiale), il Festival che animerà le piazze di Todi tra il 21 e il 23 luglio. L’iniziativa è promossa da Regione, dal Comune di Todi, con direttore artistico il regista Paolo Genovese, presidente dellaFilm Commission. Nel panorama degli appuntamenti italiani dedicati alnella penisola,si differenzia per ...

Kyle Eastwood "Eastwood Simphonic) WithJazz Orchestra & Orchestra da camera di Perugia Dopo ... in realtà è stato un protagonista delmondiale, con una passione intensa e sincera per il ...Come da copione alla XXVII edizione diFilm Festival si è conclusa anche la serata "clou" della manifestazione con la cerimonia di ...viene consegnato a personaggi danesi del mondo del...... dalla recitazione al canto, dal teatro al. Per queste sue straordinarie qualità artistiche ...e la consegna delle chiavi investono Trime Dyrholm quale ambasciatrice di Montone e diFilm ...

Umbria Cinema, torna il festival Todi capitale della settima arte LA NAZIONE

Montone (Perugia), 9 luglio 2023 – La bellissima Trine Dyrholm "regina" di Montone. A lei sabato sera durante la serata “clou” dell'Umbria Film Festival un emozionato Braccio da Montone (Walter Rossi ...PERUGIA - Scatta la prima domenica di Uj50 e non può che aprirsi con una travolgente street-parade lungo Corso Vannucci (inizio alle 11.30). Protagonisti ovviamente i Funk off, ...