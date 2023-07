Ultime Notizie – un morto e dieci dispersi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 9 luglio 2023) Un migrante èin seguito al ribaltamento dell’imbarcazione su cui viaggiata al largo del porto tunisino di Sfax, diretto in Italia. Altripersone sono disperse e altre undici sono state salvate, ha reso noto il funzionario del tribunale locale Fawzi El Masmoudi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione