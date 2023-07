Ultime Notizie – Tour de France 2023 | Woods vince nona tappa

(Di domenica 9 luglio 2023) Lo statunitense Michael, 36 anni, conquista il mitico Puy de Dome eladelde, 183 km con partenza da Saint-Leonard-de-Noblat. Erano 35 anni che la Grande Boucle non fissava il traguardo sull’antico vulcano, che sugli ultimi 4 km di percorso ha pendenze fino al 12%.è il primo non europeo a tagliare per primo questo traguardo. Il canadese della Israel-Premier Tech precede Pierre La(TotalEnergies) e Matej Mohoric (Bahrain-Victorious). Il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) conserva la maglia gialla ma perde 8” rispetto allo sloveno Tadej Pogacar (Emirates). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Wesley attualmente sta lavorando in Star Trek: Strange New World , mentre lea proposito di un nuovo capitolo di The Vampire Diaries parlano di un progetto ancora tutto da realizzare. ...Clicca su play per guardare il video: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle... 11 e 12 luglio: scopri le offerte " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...

Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 9 luglio. DIRETTA Sky Tg24

(ANSA) - ROME, JUL 9 - Italian golfer Matteo Manassero triumphed at the Italian Challenge Open at Sutri on Sunday with a total of 267 (66 65 69 67, -21) strokes and his wife Francesca as his caddy. It ...Per omaggiare l’ex campione che festeggia i suoi 55 anni, la società capitolina ha pubblicato un post su Twitter Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al ...