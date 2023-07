Ultime Notizie Serie A | Inter | Onana vicino alla United Il piano della Juve per Milinkovic-Savic

(Di domenica 9 luglio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dRedazione di Calcio News 24 Calciomercato, la strategia di Giuntoli perCalciomercato, due strade per Giuntoli per arrivare a: piazzare gli esuberi o mettere delle contropartite Calciomercatoalloè questione di giorni Calciomercatoè sempre piùal Manchester: la prossima settimana sarà decisiva per il trasferimento del portiere Cagliari, ecco i 5 impegni dell’estate per la squadra di ...

Wilfried Zaha è diventato un obiettivo della Roma. Ex attaccante del Crystal Palace lascerà gli inglesi dopo nove stagioni a parametro zero. Un'occasione che Tiago ...Ma pare già destinato ad andare via, come dadi mercato che vi stiamo raccontando. Andrè Onana © LaPresse - Calciomercato.itProsegue il forcing del Manchester United su di lui. L'...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 8 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Gila unisce le galassie gasperiniana e lippiana, fa parte della nuova generazione dei quarantenni e porta il campionato a un inusuale equilibrio tattico: una ...