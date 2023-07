Ultime Notizie Roma del 09-07-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 luglio 2023)dailynews radiogiornale sulle nostre frequenze appuntamento dall’informazione Buonasera dalla redazione di apertura di giornale in Ucraina la centrale nucleare di zatori già continuerà ad essere usata come una minaccia da Mosca che ora punta a creare tensione anche gli alleati di Kiev penultima la portavoce del Ministero degli Esteri che hai sopportato i paesi nato che partecipano al vertice di Vilnius a valutare bene le sorti dell’impianto il rischio di un incidente Dimmi un se si trova a soli 1000 km dalla centrale Ucraina intanto la controffensiva procede lentamente ma va avanti rosicchiando terreno di giorno in giorno alle difese Russia arroccate secondo l’istituto statunitense iniziato dove studio muore mosca in oltre 500 giorni di guerra non avrebbe raggiunto uno solo degli obiettivi di conquista che si era prefissata quell’operazione speciale fatica a ...