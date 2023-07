Ultime Notizie Roma del 09-07-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in apertura su biden è partito oggi per l’Europa per una missione dominato dalla guerra in Ucraina le polemiche nel caso della controversia decisione della sua amministrazione di fornire a Kiev bombe a grappolo E da quello sui tempi del processo di adesione di chi è parallela L’Antica il suo consigliere per la sicurezza nazionale è Jack Sullivan affermato che il viaggio molto era la leadership del presidente sulla scena mondiale in serata biden arrivare a Londra incontrerà il premier britannico rishi sunak Carlo poi ti sposterai per due giorni per il vertice della NATO e infine Helsinki per celebrare il nuovo paese membro della NATO migranti un barcone affondato al largo della Tunisia durante una traversata verso L’Italia si regge almeno un morto e 10 dispersi mentre la Guardia ...