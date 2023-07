Ultime Notizie Roma del 09-07-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 luglio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco vi haleine studio appuntamento con l’informazione ledall’Italia e dal mondo in apertura la cronaca la madre è andata via per qualche giorno così un ragazzo di 16 anni di Giussano in provincia di Monza per trascorrere una serata con gli amici ha preso le chiavi della macchina per divertirsi e fare manovra nel cortile di casa ma poi giovedì hanno preso gusto decidendo di guidare anche per strada per girare video da postare sui social e fare una gara di like è stato il nonno del ragazzino ad avvisare i capelli ai Carabinieri Scusate di aver ritrovato la vettura creduta inizialmente rubata parcheggiata aperta davanti al cimitero di Giussano e militari viste Le incongruenze nel racconto del ragazzo hanno approfondito scoprendo che andava in giro con gli ...