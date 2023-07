Ultime Notizie Roma del 09-07-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la Germania insisterà per ritardare l’adesione dell’Ucraina dannato per timore che la vostra possa portare l’alleanza la guerra con la Russia ferma il telegraf citando fonti della stessa nato secondo le informazioni del indiano britannico Berlino utilizza il vertice annuale della nato in programma la prossima settimana a Vilnius per sollecitare gli altri mesi a concentrarsi sulle garanzie di sicurezza piuttosto che sulle proposte di adesione La Germania non vuole il presidente russo Vladimir Putin testare potenzialmente l’articolo 5 affermano le fonti del telegram in base a tale clausola qualsiasi stato nato attaccato da un aggressore esterno ha il diritto di richiedere l’intervento militare del resto degli alleati una cosa definita pesantissima che colpisce al cuore ...