Ultime Notizie – “Ora i compiti per scuola”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 9 luglio 2023) Mirra Andreeva, 16 anni, è la sorpresa di Wimbledon 2023. La teenager russa, proveniente dalle qualificazioni, ha battuto Anastasia Potapova per 6-2, 7-5 e vola agli ottavi del singolare femminile, conquistando un posto nella seconda settimana del torneo sull’erba dell’All England Club. La numero 102 del ranking Wta è la terza giocatrice più giovane, nell’era open, ad approdare tra le ‘last 16’ dopo Kim Clijsters nel 1999 e Coco Gauff nel 2019. La giovanissima è nata a Krasnoyarsk, ha cominciato a giocare all’età di 6 anni a Sochi e si è trasferita in Francia, dove viene allenata da Jean-René Lisnard e Jean-Christophe Faurel. La sua superficie favorita è la terra battuta ma a Wimbledon sta dimostrando che anche l’erba le piace. “Sono una ragazza normale, una teenager come tante”, ripete Andreeva, che da studentessa deve ancora completare iper le ...