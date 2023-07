Ultime Notizie – Jesolo | incidente frontale tra due auto | morti due giovani

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 9 luglio 2023) Duee uno gravemente ferito in unavvenuto questa mattina alle 5.45, in via Piave Nuovo a(Venezia). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Citroen Picasso il conducente, che è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in elicottero in ospedale. Niente da fare per i dueche erano a bordo di una Toyota Yaris, il medico ne ha dovuto dichiarare la morte nonostante i soccorsi. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 9. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione