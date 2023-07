Ultime Notizie – Incendio Rsa Milano | la telefonata al 112 | “C’è un fumo pazzesco”

(Di domenica 9 luglio 2023) ”Sono l’operatrice della Casa di riposo per coniugi di via dei Cinquecento 19. Mi ha telefonato un ospite e mi ha detto c’è il. Sono andata sopra a vedere e proprio c’è ungrande”. E’ la chiamata fatta al numero unico di emergenza 112 da un’operatrice della struttura Casa per Coniugi didove nella notte tra giovedì e venerdì scorsi è scoppiato unche ha provocato la morte di sei persone e 81 feriti. Quando l’operatore chiede se c’è qualcuno ferito la donna risponde: ”No, ma venite proprio subito, c’è un”. Dopo il passaggio al secondo operatore la donne risponde alle domande: ”Mi ha telefonato un ospite che c’è ile poi sono andata al primo piano per capire e ho visto che usciva tantodalla stanza, ...

Per anni sono state costrette a vivere in una casa che si era trasformata in prigione : regole rigide da rispettare, come quella di non potere avere amici italiani e, soprattutto, fidanzati che non ...webinfo@adnkronos.com (Web Info) Ricevi le nostreda Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 8 luglio Sky Tg24

ALESSANDRIA - Alessandria, domani in Duomo Forza Italia organizza una messa in suffragio per Silvio Berlusconi.Il Giro d'Italia Donne giunge alla sua ultima tappa, la Sassari - Olbia di 126,85 km. Una frazione che partirà con 2 gran premi della montagna di 3a categoria che potrebbero ispirare le… Leggi ...