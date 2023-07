UFFICIALE ? Carboni rinnova | ma l’Inter fa bis | con lui un altro!

Leggi su inter-news

(Di domenica 9 luglio 2023) Doppio rinnovo in casa Inter. Uno dei due è il baby talento Valentin. L’attaccante argentinocon un compagno di Primavera COMUNICATO ?due grandi giovani di prospettiva. La nota del club: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Valentine Francesco Pio Esposito“. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati