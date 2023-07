Ucraina | Kiev con spalle al muro | responsabile dell’attacco al ponte di Kerch

(Di domenica 9 luglio 2023) In, il governo ha ammesso per la prima volta di essereche ha colpito ildiche collega Russia e Crimea.: l’ammissione di colpa Un vero e proprio colpo di scena: per la prima volta riconosciuta la responsabilità dell’esplosione dell’8 ottobre 2022. In occasione del 500esimo giorno di guerra, la L'articolo proviene da Il Difforme.

, munizioni a grappolo importanti per ripristinare parità - 'Le munizioni a grappolo' che gli usa forniranno a, 'sono estremamente importanti per l''. Lo ha dichiarato su Twitter il ...... il Papa: "I morti sono una vergogna, basta indifferenza" FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Guerra in, dal Papa a Xi: le proposte di pace tra Mosca eLa ...Altro fronte caldo quello dell'ingresso dell'nella Nato. Se da una partecontinua ad esercitare pressioni per un impegno inequivocabile alla sua ammissione nell'organizzazione, la ...

Ucraina, Kiev ammette attacco a ponte di Kerch che collega Russia e Crimea Adnkronos

Per Kiev “le munizioni a grappolo sono estremamente importanti per l’Ucraina”. Lo ha dichiarato su Twitter il consigliere presidenziale ucraino, Mikhaylo Podolyak. Le munizioni “compensano in qualche ...(Adnkronos) – Il governo di Kiev ha ammesso per la prima volta di essere responsabile dell’attacco che ha danneggiato gravemente il ponte di Kerch che collega Russia e Crimea. Per il 500esimo giorno d ...