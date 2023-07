Ucraina | incontro a sorpresa tra Zelensky e il presidente polacco Duda

Nella cattedrale e' stata celebrata una messa a cui hanno preso parte il metropolita della Chiesa ortodossaEpifanio, il metropolita di Lutsk e Volyn Mikhail e il capo della Chiesa greco - ...... Jessica Pegula ha battuto facilmente l'Lesia Tsurenko e affronterà Vondrousova. Sul n. 1 ...40 - Primodella giornata concluso: Marketa Vondrousova è la prima tennista a qualificarsi ...... il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha assicurato in uncon Fernández ... Dopo il conflitto in, il GNL ha superato i 30 dollari per milione di BTU (unità di misura ...

Ucraina, incontro a sorpresa tra Zelensky e il presidente polacco ... Agenzia ANSA

Volodymyr Zelensky e il presidente della Polonia Andrzej Duda si sono incontrati oggi a Lutsk, citta' dell'Ucraina nordoccidentale capoluogo ...Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e' partito a bordo dell'Air Force One da Dover (Delaware) per l'Europa, dove partecipera' al vertice ...