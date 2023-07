Ucraina | bombe a grappolo da Usa | alleati contrari

(Di domenica 9 luglio 2023) (Adnkronos) – L'invio delle controverseall'da parte degli Usa divide glidi Washington, con molti dei paesi firmatari della Convenzione del 2008 – tra cui non ci sono Stati Uniti, Russia e– che non approvano la decisione dell'amministrazione Biden. Dall'Italia il premier Giorgia Meloni – ribadendo la “condanna” all’aggressione russa contro Kiev – ha ricordato che Roma aderisce ai trattati che vietano “produzione, trasferimento e stoccaggio” delleanche Regno Unito, Spagna e Canada. Mentre la Russia ritiene che la consegna alle truppe ucraine di questo tipo di armi sia un altro passo verso una nuova guerra mondiale. Le cluster munitions fanno parte di un pacchetto di aiuti militari ...

...di fornire a Kiev lea grappolo. Biden: "Decisione molto difficile". La Casa Bianca: l'ingresso di Kiev nell'Alleanza atlantica sarà discusso ma non deciso a Vilnius. La guerra in, cosa ......delle munizioni a grappolo 'un gesto di disperazione e una prova di impotenza sullo sfondo del fallimento della tanto sbandierata 'controffensiva''. Scettici sull'uso dellea grappolo ..."Ribadisco la condanna dell'Italia alla guerra d'aggressione della Russia, il supporto totale e costante alla resistenza dell', l'impegno con gli Alleati per costruire un nuovo e più forte ...

Bombe a grappolo, Ucraina assicura: "Non le useremo in Russia" Adnkronos

La guerra in Ucraina giunge al giorno 500. Per l'occasione, Zelensky si è recato sull'Isola dei Serpenti dove ha deposto fiori per i soldati caduti. Il presidente ucraino è poi rientrato a Kiev con di ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 501. Zelensky è rientrato dalla Turchia con diversi ufficiali del battaglione che difese per mesi l'acciaieria Azovstal a Mariupol e che erano stati presi prigion ...