Ucraina | Biden | Kiev nella Nato? Ogni decisione dopo lo stop alla guerra

(Di domenica 9 luglio 2023) L’“non è pronta” per entraree nell’Alleanza “non c’è unanimità” sul suo ingresso, che significherebbe “andare incon la Russia”. Prima di valutare l’adesione dideve quindi finire il conflitto. Così Joein una intervistaCnn,quale ha spiegato che gli Usa, insieme agli alleati, continueranno nel frattempo a fornire armi e sicurezza a“come fanno per Israele”. “Non credo che ci sia unanimità nell’Alleanza sull’opportunità o meno di portare l’famiglia dellaora, in questo momento, nel mezzo di una”, ha detto, ricordando “la determinazione a difendere ...

19.45:Kiev in NatoPrima finisca guerra L'"non è pronta" per entrare nella Nato e nell'Alleanza "non c'è unanimità" sul suo ingresso, che significherebbe "andare in guerra con la Russia". Lo ...... il presidente americano fara' delle dichiarazioni su "come gli Usa, gli alleati e i partner stanno sostenendo l'" e "affrontando le sfide globali". Il 13 lugliovolera' a Helsinki e ...... la principale tipologia di munizioni inviate all'. "Una decisione difficile ma necessaria": le spiegazioni disulle bombe a grappolo a Kievfornirà armi speciali agli ucraini. ...

Bombe a grappolo per l’esercito ucraino: Biden dà il via libera la Repubblica

Il presidente degli Stati Uniti ha anche affermato che sarebbe difficile ottenere un sostegno unanime per l'ascesa dell'Ucraina tra i membri esistenti nel mezzo della guerra ...Il presidente USA in partenza per il vertice di Vilnius: "Prima di valutare l'adesione deve finire il conflitto" ...