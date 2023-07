Ucraina ammette | Attacco al ponte Kerch in Crimea opera nostra | tramite la vice Ministra della Difesa; per 10 mesi Kiev ha mentito agli alleati negando coinvolgimenti

(Di domenica 9 luglio 2023) C’èdietro all’attentato che l’8 ottobre ha colpito ilche collega laalla Federazione Russa. A rivelarlo non sono oscuri canali Telegram legati al Cremlino, ma la, Hanna Maljar, che in occasione dei 500 giorni dall’inizio del conflitto ha p

09 lug 07:30 Kievper la prima volta attacco al ponte di Crimea nell'ottobre 2022 Per la ...vuole ritardare adesione Kiev nella Nato" La Germania insisterà per ritardare l'adesione dell'...Il 501esimo giorno di conflitto ininizia con due rivelazioni clamorose una da parte di Kiev cheper la prima volta che dietro le esplosioni del ponte di Crimea dell'8 ottobre 2022, c'è proprio una loro azione e l'altra ...Lo scorso autunno, il New York Times ha pubblicato un'inchiesta intitolata " How Ukraine Blew Up a Key Russian Bridge " ( Come l'ha fatto saltare in aria un ponte chiave della Russia ), nella ...

Kiev ammette l'attacco al ponte di Crimea. Comandanti Azov liberati: "Torneremo al fronte" - Mosca evoca un possibile incidente a Zaporizhzhia: "Il vertice Nato dovrebbe dedicarvi attenzione" - Mosca evoca un possibile incidente a Zaporizhzhia: "Il vertice Nat RaiNews

(Lapresse) Kiev ammette per la prima volta l'attacco dell'ottobre scorso al ponte di Kerch, che collega la Crimea alla Russia. Il presidente ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 501. Kiev ammette per la prima volta l'attacco al ponte di Crimea nell'ottobre del 2022. Torneranno subito al fronte i comandanti del battaglione Azov rientrati s ...