(Di domenica 9 luglio 2023) Massimo Pavan diil direttore sportivo Cristianodalle critiche deidel. NOTIZIE CALCIO. In un editoriale su, Massimo Pavan ha difeso il direttore sportivo Cristianodalle critiche deidel. Questi ultimi si sono mostrati risentiti dopo le dichiarazioni disulla sua fede bianconera rilasciate ai canali ufficiali del club. “Hannodiscutere le oneste e apprezzabili parole di Cristianoalla sua prima uscita con il mondo Juve,” ha scritto Pavan. “Provocazione, parole di rivalsa verso il, proclami battaglieri? No, nulla di tutto questo. Solo delle ...

TuttoJuve difende Giuntoli e attacca i tifosi del Napoli: ‘Dovreste ringraziarlo, da voi ha fatto la storia” napolipiu.com

Massimo Pavan di TuttoJuve difende il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dalle critiche dei tifosi del Napoli ...(ANSA) - MILANO, 07 LUG - "Sono felice. Anzi, felicissimo. Non potevo chiedere di meglio. È un onore per me indossare questi colori, li difenderò ovunque, dando tutto me ...