Turismo | Zaia inaugura il Cammino delle colline del prosecco in area Unesco

(Di domenica 9 luglio 2023) VIDOR – Luca, presidente del Veneto, hato, davanti a autorita’, stampa e cittadini, il nuovodeldi Conegliano e Valdobbiadene, a Vidor, comune di partenza della via. Sono 4 le tappe pensate per percorrere il, che si estende da Vidor a Vittorio Veneto. Un viaggio che si sviluppa sul filo di crestaregalando un panorama incomparabile. Oltre alle localita’ di partenza e arrivo, l’itinerario tocca Colbertaldo, le alture meridionali di Valdobbiadene, Col San Martino, le Vedette di Farra di Soligo, Premaor di Miane, i Tre Ponti di Follina, l’di Cison con Zuel di Qua e di La’, Arfanta, Tarzo, Nogarolo, Serravalle per un totale di 51 chilometri. ...