Tuffi dalla barca in corsa | la nuova sfida su Tiktok | morte 4 persone «Collo spezzato all' istante»

(Di domenica 9 luglio 2023)che sfreccia ad alte velocità. Latendenza, mortale, su. Quattro morti negli ultimi sei mesi in Alabama, negli Stati Uniti. Ma lasi sta allargando in...

... salti giù dal lato della barca, non ti, salti prima a piedi e ti pieghi semplicemente nell'acqua. I quattro di cui parliamo, quando sono saltati fuoribarca, si sono letteralmente rotti ... 'Penso che le persone, se vengono ripresetelecamera, siano più propense a fare qualcosa di stupido perché vogliono mettersi in mostra davanti ai loro amici per i social media', ha dichiarato ...

Tuffi dalla barca che sfreccia ad alte velocità. La nuova tendenza, mortale, su Tiktok. Quattro morti negli ultimi sei mesi in Alabama, negli Stati Uniti. Ma la sfida si sta allargando ...Prende piende negli Stati Uniti una nuova sfida social: il salto dal motoscafo. Ci sono già quattro morti. Le autorità lanciano un appello ...