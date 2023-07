(Di domenica 9 luglio 2023) “Lanontanto Giorgia, però dovevaa destra e sinistra e sopratutto ache, inspiegabilmente, ha scelto come parlamentare di Fratelli d’Italia e come ministro pur essendo lui totalmente estraneo al modo di pensare che ha sempre avuto la destra.è perfetto per Forza Italia“. E’ quanto afferma il direttore del Fatto Quotidiano, Marco, nel corsodiretta con Peter Gomez e Antonio Paro sul caso Santanché e sulle ultime vicende che hannoto la politica italiana. “Non so se qualcuno abbia convintoche questaspaventerà i giudici ...

... non giàvicenda in sé, una ragazza che deve fare i conti con la misera e gli stravolgimenti del conflitto, compreso ildi un rapporto che si accende dopo la guerra, ma...... sono una ricchezza grande non solo per chi partecipa nelle più diverse forme aldi ciò ...importante riflettere più criticamente di quanto non fosse mai stato fatto sul significato e...... Sebastiano Ardita e Marcoè un libro incisivo che mette in luce le intricate dinamiche ... nonché le ripercussioni delle decisioni legislativegiustizia. La Repubblica giudiziaria di ...

Travaglio sulla riforma della Giustizia: “A Meloni non interessa ma deve dare contentini a Nordio” Il Fatto Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Si chiude oggi la prima tappa del Libro Possibile 2023, uno dei festival più importanti del panorama culturale italiano, giunto alla sua XXII edizione. Dopo le quattro serate a Polignano a Mare (Ba), ...