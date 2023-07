Transazione | compenso avvocato aumentato fino a un quarto

La Cassazione ricorda che l'avvocato ha diritto a un aumento fino a un quarto delin caso didella ...Hai la possibilità di eliminare tutte le commissioni difino a 10 euro partecipando al ...o codice fiscale possono usufruire di un generoso credito d'imposta del 30% sull'intero. ...Devono agire con onestà e trasparenza, assicurando che le parti coinvolte nella...azioni legali e dover risarcire i danni subiti dalle parti coinvolte oltre a dover restituire il...

La Cassazione: l'avvocato ha diritto a un aumento del compenso in ... Il Dubbio

Il Comune di Lucca accetta la transazione proposta dal giudice del tribunale cittadino in un contenzioso da circa 200mila euro con il condominio I Cantici, fissata a 75mila euro, che aveva chiamato in ...La Cassazione ricorda che l'avvocato ha diritto a un aumento fino a un quarto del compenso in caso di transazione della controversia ...