Traffico Roma del 09-07-2023 ore 18 | 30

(Di domenica 9 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto code a tratti perintenso sullaCivitavecchia tra Santa Severa e Torrimpietra versorallentamentianche sulla carreggiata esterna del raccordo tra Laurentina ed Appia trafficata laFiumicino con coda in prossimità dell’uscita per il raccordo anulare intenso ilsulla Pontina con code tra Castelno e Castel di Decima in direzione dianaloga situazione sulla Cristoforo Colombo con code tra via Ermanno Wolf Ferrari via di Acilia indirizzi del raccordo prosegue presso l’ippodromo di Capannelle la manifestazione a Rock inper un concerto alle 21:45 di questa sera a possibili ripercussioni ...