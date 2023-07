Traffico Roma del 09-07-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata esterna del raccordo con code trapuntine Laurentina code peranche sulla-fiumicino in prossimità dell’uscita per il raccordo anulare è trafficata alla via Pontina con code tra Castelno e Spinaceto in direzione dipossibili disagi per un incidente se è nato dalla polizia locale su via Trionfale tra via Giuseppe Allievo e via Floridiana come ogni domenica lo ricordiamo pedonalizzata via dei Fori Imperiali deviate anche le linee bus 51 75 85 87 118 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale di ...