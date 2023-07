Traffico Roma del 09-07-2023 ore 16 | 30

(Di domenica 9 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto brevi chiude sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est code perintenso sulla-fiumicino in prossimità dell’uscita per il raccordo anulare è trafficata anche la via Pontina con code tra Castelno e Castel di Decima e a seguire tra Spinaceto e il raccordo e ricordiamo che lavori sui binari di Piazzale labicano le linee tram 235 14:19 sono sostituite da bus sull’intero percorso proseguono i lavori notturni sulla tangenziale est chiusa dalle 22 alle 6 la Galleria della Nuova Circonvallazione interna tra via Batteria Nomentana è l’uscita per la A24 in direzione San Giovanni maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per ...

...a luglio l'evento ha provocato ulteriori disagi Quest'anno la manifestazione della Formula E a... della deviazione dei bus e delle limitazioni al. Inoltre la scelta del Sindaco Gualtieri ...Il mezzo, lungo 18metri, ha praticamente occupato l'intersezione, chiudendo la strada in tutte le direzioni. In tilt ilurbano, caos soprattutto per il trasporto pubblico in entrata ed in uscita da Termini, uno dei quadranti con più criticità. Un problema, quello degli snodati in dotazione ad ATAC, che torna a ...... nell'ambito di una complessa attività di Polizia Giudiziaria, sono arrivati a supporre che l'odierno indagato fosse in qualche modo coinvolto in undi droga. Hanno allora deciso di seguire ...

Basta traffico a Cecchignola: il Campidoglio approva gli interventi per la mobilità di Roma Sud RomaToday

In concomitanza con l'audizione del Presidente dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale (Adsp), Pino Musolino, prevista domani mattina al Consiglio comunale di Civitave ...Roma allo sbando. Dopo l'era della Raggi che tanto ci aveva fatto soffrire pensavamo che con Gualtieri tutto sarebbe cambiato. E invece no ...