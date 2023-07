Traffico Roma del 09-07-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 luglio 2023) Luceverdedalla redazione studio Maria Barbara Taormina nessun problema sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24L’Aquila per agevolare la circolazione e Ricordiamo lo stop dei mezzi pesanti al di fuori dei centri abitati fino alle 22 e rallentamenti persulla Pontina all’altezza di Castelno verso Pomezia in piazza San Pietro ancora per l’angelo e la benedizione Apostolica di Papa Francesco possibili disagi in tutta l’area circostante in via delle Capannelle stasera nell’ambito del Rock inper un concerto presso l’ippodromo sono possibili i disagi durante la flusso il deflusso dei partecipanti per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene tutto un servizio a cura della c e ...