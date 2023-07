Traffico Roma del 09-07-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione nessun problema sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24L’Aquila per agevolare la circolazione e Ricordiamo lo stop dei mezzi pesanti al di fuori dei centri abitati fino alle 22 di stasera è aperto il Lungotevere San Paolo a seguito di un incidente avvenuto questa mattina all’altezza della Basilica alle 12 invece in piazza San Pietro l’angelo se la benedizione Apostolica di Papa Francesco ripercussioni aldi zona via delle Capannelle all’ippodromo nell’ambito del Rock inalle 21:45 per un concerto a possibili difficoltà di circolazione del afflusso e deflusso dei partecipanti per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it te ne dà a Maria Barbera ...