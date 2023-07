Traffico Roma del 09-07-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 luglio 2023) Luceverdetrovati all’ascolto brevi code sul grande raccordo anulare carreggiata interna tra la la Valentina e la Pontina Comunque ilsoprattutto in direzione delle località marine per agevolare la circolazione Ricordiamo lo stop dei mezzi pesanti al di fuori dei centri abitati fino alle 22 e sulla via Aureliacon coda all’altezza di Torre in Pietra in carreggiata nord e poi sulla via Cristoforo Colombo 3 via di Acilia via di Macchia Saponara andando in direzione Ostia rallentamenti per un incidente sul lungotevere San Paolo l’altezza della Basilica con chiusura tra Viale di San Paolo e piazzale Edison nei pressi di via Nuova chiuso un tratto di via Anicio olibrio per strada dissestata è ancora fino a cessate esigenze possibili disagi nei l’area del Circo Massimo per i dettagli di questa di altre notizie potete ...