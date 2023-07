Traffico Roma del 09-07-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 luglio 2023) Luceverdetrovati all’ascolto brevi code sulla Grande Raccordo Anulare carreggiata interna tra Laurentina e la Pontina comunquein aumento per gli spostamenti verso i luoghi di villeggiatura e località A tal proposito Ricordiamo lo stop dei mezzi pesanti per agevolare la circolazione al di fuori dei centri abitati fino alle 22 maggiori disagi al momento sulla via Aurelia tra Castel di Guido il Palidoro in carreggiata Nord sulla Pontina tra via di Vallerano e via di Decima sulla tangenziale est attenzione per un incidente avvenuto questa mattina all’altezza di via Salaria verso San Giovanni sta intervenendo il soccorso stradale sul posto e rallentamenti per 11 sul lungotevere San Paolo all’altezza della Basilica invece nei pressi di via Appia Nuova chiuso un tratto di via Anicio olibrio per strada dissestata è alle 12 in piazza San Pietro ...