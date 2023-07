Traffico Roma del 09-07-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione regolare la circolazione sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24L’Aquila alle porte dirallentamenti a causa di un incidente in via di Castel Fusano avvenuto prima di via dei Pescatori mettere sulla tangenziale est attenzione per un incidente all’altezza di via Salaria in direzione San Giovanni oggi alle 12 in piazza San Pietro l’Angelus e la benedizione Apostolica di Papa Francesco possibili ripercussioni alin tutta la zona circostante stasera senso unico in Ponte Marconi per lavori nella fascia oraria 21 sei per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene da Maria Barbara Taormina è tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia ...