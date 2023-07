Tour | sul Puy de Dôme rimonta epica di Woods Pogacar stacca Vingegaard nel finale

Il danese conserva la maglia gialla con 17 secondirivale Più staccati i fratelli Yates e Pidcock...della grande crescita di livello di cui è stata protagonista negli ultimi anni di. Ora il ... Nell'incontro odierno, che ha aperto il programmaCampo 1, l'americana ha dominato in lungo ed in ...Il canadese della Israel"Premier Tech) ha ripreso Matteo Jorgenson in fuga dopo 50 chilometri, a 320 metri dal ...

Tour de France 2023 - 9a tappa - Guillaume Boivin tenta di ... RaiPlay

Tour de France, trionfo del canadese Voods sul Puy de Dome, Pogacar ha recuperato 8” a Vingegaard che ha conservato la maglia gialla. Il canadese di Toronto Michael Voods, 36 anni mezzofondista del ...Successo del canadese davanti a Latour. Nella corsa per la maglia gialla, lo sloveno stacca ancora il danese: ora in classifica è a 17" dal re 2022 della Jumbo Visma ...