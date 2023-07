Tour de France La strana solitudine di Woods e Pogacar sul Puy de Dome

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 9 luglio 2023) Quando il professor Bernard Brunhes venne assegnato all’osservatorio di fisica terrestre di Clermont-Ferrand, non aveva mai visto un vulcano dal vivo, non aveva mai guidato un’automobile, non aveva mai pedalato in vita sua. Era il 1900, aveva 33 anni, imparò a fare tutto questo in meno di un mese. Il Puy de Dôme divenne la sua seconda casa: l’osservatorio era in cima al vulcano; le automobili le giudicò noiose e inutili: la prima a raggiungere la vetta fu nel 1905, ma ci impiegò oltre quattro ore; imparò a pedalare, lo giudicò eccitante, in nemmeno un anno iniziò a salire da Clermont-Ferrand all’osservatorio in cima al Puy de Dôme in poco più di due ore. Fu in una di queste ascese che ebbe l’idea che lo consegnò alla storia della scienza: la dimostrazione di come ogni un tot di migliaia di anni i poli magnetici del nostro pianeta si invertono. Scrisse: “Pedalare nell’assoluto silenzio ...