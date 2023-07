Tour de France 2023 | Woods vince nona tappa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 luglio 2023) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Lo statunitense Michael, 36 anni, conquista il mitico Puy de Dome eladelde, 183 km con partenza da Saint-Leonard-de-Noblat. Erano 35 anni che la Grande Boucle non fissava il traguardo sull'antico vulcano, che sugli ultimi 4 km di percorso ha pendenze fino al 12%.è il primo non europeo a tagliare per primo questo traguardo. Il canadese della Israel-Premier Tech precede Pierre La(TotalEnergies) e Matej Mohoric (Bahrain-Victorious). Il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) conserva la maglia gialla ma perde 8'' rispetto allo sloveno Tadej Pogacar (Emirates), che ora insegue il leader della corsa a 17''.