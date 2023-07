Tour de France 2023 | risultati e classifica nona tappa | Woods si prende il Puy de Dome | gruppo maglia gialla lontano

(Di domenica 9 luglio 2023) Michealvince ladelde. Il canadese trionfa nei 182,4 chilometri da Saint Léonard de Noblat a Puy de Dôme che chiudono la prima settimana della Grand Boucle. Il corridore della Israel Premier Tech resta sempre neldi testa e vede allontanarsi di oltre un minuto Jorgenson prima del leggendario Puy de, salita infernale affrontata per la 14° volta aldema dopo 35 anni dall’ultimo passaggio in cui la pendenza media degli ultimi chilometri è dell’11%, dove mette in atto una super rimonta sorpassando l’americano a 500 metri dal traguardo. Chiude al secondo posto Ladavanti a e Mohoric. Beffato Jorgenson che chiude addirittura quarto davanti a ...

SAINT LEONARD DE NOBLAT " La prima settimana deldesi chiude con una scalata mitica: il Puy de Dôme torna dopo 35 anni ed impossibile non immaginare una battaglia epocale tra Vingegaard e Pogacar su una montagna che ha fatto davvero la ...Dopo 35 anni ildetorna sul Puy de Dome, una delle montagne sacre della corsa. Oggi la carovana della Grande Boucle affronta un percorso di 182 chilometri con quasi 3500 metri di dislivello. La ...Dal 1952 al 1988 la salita sul vulcano francese rappresentava un 'must' del: scalata 13 volte e in 8 occasioni scelta come ultima 'fatica' prima della passerella parigina. Poi, per ragioni ...

Tour de France 2023, la tappa di oggi Saint Leonard de Noblat – Puy de Dome: Woods vince e beffa Jorgenson Fanpage.it

Il canadese Michael Woods (Israel-Premier Tech) ha vinto per distacco la nona tappa del Tour de France, con partenza da Saint-Léonard-de-Noblat e arrivo in quota ai 1.465 metri del Puy de Dôme, lungo ...Woods ha vinto la 9a tappa del Tour de France da Saint Leonard de Noblat a Puy de Dome. Rimonta clamorosa del canadese che brucia Jorgenson negli ultimi 4 km e si porta a casa la vittoria.